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Gençler, Eylül'de kongreye gidiyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Olağan kongremizi eylül ayında yapmaya karar verdik" dedi

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:11
Gençler, Eylül'de kongreye gidiyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, seçimli olağan genel kurulun eylül ayında yapılacağını bildirdi.

Cavcav, yaptığı açıklamada, kongre tarihini belirlediklerini ifade etti. Haziran ayında Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin yapılacağına işaret eden Cavcav, "Araya bayramlar da giriyor. Bu süreçte malumunuz okullar tatil. Bunları göz önünde bulundurarak genel kurulun eylül ayında yapılmasını yönetim kurulumuza sundum. Yönetim kurulumumuz da onay verdi. Olağan kongremizi eylül ayında yapmaya karar verdik. Gününü daha sonra netleştireceğiz." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2018 13:37
Anahtar Kelimeler:
SeçimOlağan Genel KurulKongreGençlerbirliği
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