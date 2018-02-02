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Gençler, Fenerbahçe maçına hazır

Gençlerbirliği'nde cezalı Skuletic ve Scekic ile tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Manu ve Nihat Şahin forma giyemeyecek

02 Şubat 2018 Cuma 14:29
Gençler, Fenerbahçe maçına hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadığı Beşiktaş maçının ardından İstanbul'dan dönmeyen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmanda koşu ve dar alanda top kapma oyununun ardından çift kale maç yaptı. Tedavilerine devam edilen Elvis Manu, Serdar Özkan ve Nihat Şahin ile kart cezalıları Aleksandar Scekic ve Petar Skuletic idmana çıkmadı. Kırmızı-siyahlı ekipte bu futbolcular Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında ayağından sakatlanan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

AA

Son Güncelleme: 02.02.2018 14:37
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGençlerbirliğiFenerbahçe20. Hafta
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