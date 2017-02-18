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Gençler iki eksikle Konya'ya karşı

Gençlerbirliği'nde tedavilerine devam edilen Isaah ve kaleci Nihat Şahin, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:10
Gençler iki eksikle Konya'ya karşı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek başkent temsilcisinde, sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Kemal Isaah ve kaleci Nihat Şahin, Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer almayacak. Ligde bir maç eksiği bulunan Gençlerbirliği, 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonrası topladığı 23 puanla 13. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi sonrasında hanesine yazdırdığı 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ligde bu sezon iç sahada 9 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Konya temsilcisi ise dış sahada çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi performansıyla 12 puan aldı.
Son Güncelleme: 18.02.2017 14:23
Anahtar Kelimeler:
21. Hafta MaçıAtiker KonyasporGençlerbirliğiSpor Toto Süper LigFutbol
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