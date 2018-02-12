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Gençler ilerisi için ümitlendi

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Akalın, "Son dakikalarda aleyhimize verilen penaltı gol olsaydı gerçekten çok daha fazla üzülürdük" ifadelerini kullandı

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:10
Gençler ilerisi için ümitlendi

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Akalın, ligde sekiz haftalık yenilmeme serileri olduğunu belirterek, "Her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz." dedi.

Akalın, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında konuk ettikleri Trabzonspor maçında çok iyi oynadıklarını ancak ihtiyaçları olan gole bir türlü ulaşamadıklarını vurgulayarak, "Belki sahadan 1 puan alarak ayrıldık ama bu maç ilerisi için bizi çok daha fazla ümitlendirdi. Hem tribündeki taraftarlarımıza hem ekran başındaki sporseverlere iyi bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda aleyhimize verilen penaltı gol olsaydı gerçekten çok daha fazla üzülürdük. Kaçan 3 puana üzülürken, puansız ayrılmak bizi üzerdi." diye konuştu.

Hem teknik direktör Ümit Özat hem de futbolcuların takımı layık olduğu yere taşımak için ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Akalın, şunları kaydetti: "Taraftarlarımız da emin olsunlar, Gençlerbirliği layık olduğu yere en kısa sürede gelecektir. Önümüzde önemli bir Göztepe maçı var. Yine evimizde oynayacağız. Taraftarımızın itici gücünün, bu maçta da en büyük avantajımız olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla bütünleştiğimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Hem kupadaki Beşiktaş hem de ligdeki Trabzonspor maçında tribünlerimizin doluluğu bizi çok mutlu etti. Umuyorum ki Göztepe'yi de aynı coşkuyla ağırlayıp, ihtiyacımız olan 3 puana ulaşacağız."

AA

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FutbolGençlerbirliğiGençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Aykut AkalınSpor Toto Süper Lig
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