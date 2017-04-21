Gençler'in konuğu Kayserispor

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Gaziantepspor ile yapılan erteleme maçında sakatlanan ve bu nedenle antrenmanlara katılamayan Selçuk Şahin, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Ligde dokuzar galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Gençlerbirliği, 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 7 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ankara'da sadece Galatasaray'a kaybetti

Bu sezon sahasında sadece 7. haftada Galatasaray'a 1-0 kaybeden kırmızı-siyahlıların iç sahadaki başarılı performansı dikkati çekiyor. 19 Mayıs Stadı'nda Ümit Özat yönetiminde hiç kaybetmeyen başkent temsilcisi, taraftarının önünde altışar galibiyet ve beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar, Ankara'da oynadığı 13 karşılaşmada taraftarına 15 kez gol sevinci yaşattı. Bu sezon sahasında en az gol yiyen takım unvanına sahip Gençlerbirliği, 19 Mayıs Stadı'nda sadece 5 gol sonrası meşin yuvarlağı kalesinden başlama noktasına taşıdı.