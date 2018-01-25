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Gençler'in konuğu Konyaspor

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Zeki Yavru ile tedavilerine devam edilen Manu ve Nihat Şahin forma giyemeyecek

25 Ocak 2018 Perşembe 13:48
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Gençler'in konuğu Konyaspor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Başkent ekibinde kart cezalısı Zeki Yavru ile tedavilerine devilen Elvis Manu ve Nihat Şahin, Atiker Konyaspor'a karşı görev alamayacak. Kırmızı-siyahlılarda takımla çalışmalara başlayan Luccas Claro'nun durumunun maç saatinde netleşeceği, yeni transfer Stephane Sessegnon'un ise lisansının yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Sezona başlayıp 3. haftadan sonra yollarını ayırdığı Ümit Özat'ı 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin ardından 13. hafta öncesi yeniden göreve getiren Gençlerbirliği, genç teknik adamla ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. Kırmızı-siyahlılar, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi sonrasında topladığı 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi alan Konya temsilcisi ise 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 25.01.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigGençlerbirliğiFutbolAtiker Konyaspor19. Haftası
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