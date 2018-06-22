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Gençler'in sol beki Sivasspor'da

Sivasspor'da geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

22 Haziran 2018 Cuma 14:50
Gençler'in sol beki Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Uğur Çiftçi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Uğur Çiftçi, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan Uğur, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi, akciğer ve efor testleri yapıldı.

Uğur, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisine geçerek 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sivaslı olan 26 yaşındaki Uğur Çiftçi, futbola 2006'da Gençlerbirliği altyapısında başladı ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçirdi.

Defansın solunda görev yapan Uğur, kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı ve bir kez de A Milli Takım formasını giydi.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
Uğur ÇiftçiSivassporİmza5 Yıllık Sözleşme
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