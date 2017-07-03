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Gençler'in transfere ihtiyacı var

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Transfere ihtiyacımız var. Kadromuzdan önemli isimler ayrıldı" dedi

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Gençler'in transfere ihtiyacı var

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, kırmızı-siyahlı ekibin kadrosundan önemli isimlerin ayrıldığını belirterek, takviye yapmaları gerektiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Ümit Özat, değerlendirmelerde bulundu. Çalışmalara yeni başladıklarını ve giderek tempoyu artıracaklarını belirten Özat, ''Hazırlıkların tesislerimizdeki bölümüne başlayalı 4 gün oldu. Çalışmalar iyi gidiyor." dedi. Ankara'da 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışacaklarını ve ardından Hollanda'ya gideceklerini ifade eden Özat, "Bu süreçleri kazasız belasız, sakatlık yaşamadan geçmek önemlidir. Umarım önemli bir sakatlık, problem yaşamayız." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı takımın transfere ihtiyacı olduğunu ve bu doğrultuda çok sayıda oyuncu incelediklerini dile getiren Özat, şöyle devam etti: "Hollanda kampına kadar transferleri bitirmeliyiz. Futbolcuların sezon performanslarını, kamp dönemindeki çalışmaları belirler. Bu dönemde birbirlerini tanırlar ve kaynaşırlar. Yeni sezonda nerede oynayacağımız belli değil ama başka statta oynayacağımız kesin. Sezonun "İlhan Cavcav" ismiyle oynanması da gündemde... Böyle özel bir dönemde güçlü bir takımımız olmalı." Geride kalan sezon tamamlanmadan Ahmet İlhan Özek'i transfer ettiklerini, altyapıdan ise Alaaddin Okumuş, Berat Ayberk Özdemir ve Yıldırım Mert Çetin'i kadroya alarak zaman kaybetmeden takıma kazandırdıklarını aktaran Özat, sözlerini şöyle tamamladı: "Transfere ihtiyacımız var. Takviye yapmalıyız. Kadromuzdan önemli isimler ayrıldı. Bu isimlerin yerlerini doldurmalıyız. Hazırlık kampları takıma alışmada, futbolcuların uyum sorununu atlatmasında çok önemli. Bu nedenle transferlerimizi Hollanda kampı öncesinde yapmalıyız ve futbolcular, orada bizimle olmalılar. Bu sezonun bizim için özel geçeceği açık. Sezona vefat eden başkanımız İlhan Cavcav'ın isminin verilmesi gündemde. Stadımız yıkılıyor. Başkanımızın isminde ve sürekli deplasmanda oynayacağımız böyle bir sezonda korku, sıkıntı yaşamak istemiyoruz."  
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