Gençler'in transfere ihtiyacı var

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, kırmızı-siyahlı ekibin kadrosundan önemli isimlerin ayrıldığını belirterek, takviye yapmaları gerektiğini söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Ümit Özat, değerlendirmelerde bulundu. Çalışmalara yeni başladıklarını ve giderek tempoyu artıracaklarını belirten Özat, ''Hazırlıkların tesislerimizdeki bölümüne başlayalı 4 gün oldu. Çalışmalar iyi gidiyor." dedi. Ankara'da 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışacaklarını ve ardından Hollanda'ya gideceklerini ifade eden Özat, "Bu süreçleri kazasız belasız, sakatlık yaşamadan geçmek önemlidir. Umarım önemli bir sakatlık, problem yaşamayız." diye konuştu.