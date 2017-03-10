Gençler İstanbul'da kazanamıyor

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 92. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-kırmızılılar 49, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 153 golüne, Gençlerbirliği 97 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği 7 maçtır kazanamıyor

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 7 müsabakada da galibiyete ulaşamadı. Taraflar arasında bu süre içinde yapılan maçlardan 4'ünü kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 30-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 87 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 41 golle karşılık verebildi. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 4-1 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962, 2000-2001 ve geçen sezon 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.