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Gençler Kartal'a sürprize hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı konuk edecek

12 Ekim 2017 Perşembe 13:43
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Gençler Kartal'a sürprize hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sezona Ümit Özat yönetiminde başlayan ancak 3. haftada sahasında aldığı 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından genç teknik adamla yollarını ayıran ve tecrübeli çalıştırıcı Mesut Bakkal ile 4. kez anlaşan Gençlerbirliği'nde, Beşiktaş maçı öncesi kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. El tarak kemiğinde kırık tespit edilen ancak antrenmanlarda takımla çalışan Brezilyalı defans oyuncusu Luccas Claro Dos Santos'un durumu ise maç saatinde netleşecek.

Sezonun 8. haftası öncesinde bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla son sırada yer alan Gençlerbirliği, rakip fileleri 7 kez havalandırırken 16 gol yedi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puanı hanesine yazdırdı. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yedi maçta 12 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2017 13:47
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigGençlerbirliğiFutbol
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