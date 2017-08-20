Gençler, Konya'ya üstün

Gençlerbirliği , Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atiker Konyaspor 'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Konya temsilcisinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Başkent ekibinde sakat ya da kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.

54. randevu

Gençlerbirliği, Atiker Koyaspor ile 53 kez resmi maçta karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar, 53 maçın 20'sini kazanırken, 14 karşılaşmada Atiker Konyaspor'a kaybetti. Başkent ekibi, Konya temsilcisiyle 19 maçta berabere kalırken, rakip filelere 72 gol attı, kalesinde ise 47 gol gördü. Başkent ekibi, Atiker Konyaspor'a karşı ligde toplam 30 kez puan mücadelesi verdi. Konya ekibini 12 kez mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başaran kırmızı-siyahlılar, 10 karşılaşmada ise berabere kaldı. Atiker Konyaspor'a ligde 8 kez kaybeden Gençlerbirliği, 49 gol attı, 31 gol yedi. Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a ligde 15 kez konuk oldu. Rakibini deplasmanda sadece 2 kez yenebilen, 6 maçta berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 7 kez yenildi. Yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda oynanan lig maçlarında 15 gol atan Gençlerbirliği, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.