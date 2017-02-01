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Gençler kupada iddialı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda hafta sonu Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nde, çeyrek finale kalmanın hesapları yapılıyor

01 Şubat 2017 Çarşamba 16:32
Gençler kupada iddialı

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Alı Rıza Koç, camianın yeniden kenetlendiğini vurgulayarak, "Kupa bizim için önemli bir kulvar. Buraya gelene kadar, bu kupada ne kadar ciddi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik." dedi.

Gerek Fenerbahçe gerekse diğer rakiplere karşı oynadıkları iyi futbolla ve aldıkları sonuçlarla grubu lider tamamladıklarını hatırlatan Koç, "Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var. Bunu da aşıp çeyrek finale ve sonraki turlara gitmek istiyoruz. Hocamızın da dediği gibi nasip olursa kupayı kazanıp, başkanımızın kabrine getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 01.02.2017 16:48
Anahtar Kelimeler:
KayserisporGençlerbirliğiçeyrek FinalZiraat Türkiye KupasıFutbol
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