Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96275
ALTIN
190.023
DOLAR
4.7160
STERLİN
6.2472
EURO
5.5343

Gençler, Osmanlı Stadı'nı kullanacak

Gençlerbirliği'nin başkan vekili Arif Ölmez, maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacaklarını ifade etti

10 Temmuz 2018 Salı 15:38
Gençler, Osmanlı Stadı'nı kullanacak

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin başkan vekili Arif Ölmez, kırmızı-siyahlı takımın gelecek sezon maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacağını söyledi.

Arif Ölmez, yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden kendilerine yıkılma kararı alınan 19 Mayıs Stadı'nda "deprem yönetmeliğine uygun olmadığı" için artık kesinlikle maç oynanmayacağı bilgisinin verildiğini ifade etti.

Eryaman'da yapılan stadın tamamlanmasının da sezonun devre arasını bulabileceğini dile getiren Ölmez, "Bakanlık yetkililerinden bize, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için 19 Mayıs Stadı'nda maç oynanamayacağı bilgisi verildi. Bu bilgi üzerine biz de Osmanlıspor Kulübü yetkilileriyle görüştük ve protokol yaptık. Protokole göre önümüzdeki sezon maçlarımızı Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynayacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arif ÖlmezFutbolSpor Toto 1. LigSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ndiaye ve Trezeguet için konuştu
Ndiaye ve Trezeguet için konuştu
1. Lig fikstürü belli oldu
1. Lig fikstürü belli oldu
Malatya, takımına güveniyor
Malatya, takımına güveniyor
Bursa, hiçbir takımdan çekinmiyor
Bursa, hiçbir takımdan çekinmiyor
Kanarya, İsviçre'ye uçtu
Kanarya, İsviçre'ye uçtu
Ankaragücü stat sorununu çözdü
Ankaragücü stat sorununu çözdü
İlk kez Süper Kupa'da uygulanacak
İlk kez Süper Kupa'da uygulanacak
"İlk maçı hayal ediyorum"
"İlk maçı hayal ediyorum"
Bedir, Deniz için teklif bekliyor
Bedir, Deniz için teklif bekliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim