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Gençler, Özat ile yenilmiyor

Başkent temsilcisi, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 10 maçı kaybetmedi

01 Mart 2018 Perşembe 12:29
Gençler, Özat ile yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan Gençlerbirliği, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Başkent kulübünde bu sezon ikinci kez göreve gelen Ümit Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Sezonun 13. haftasında Osmanlıspor karşısında son yenilgisini alan Gençlerbirliği, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe'yi mağlup etti. 

Özat'ın ikinci döneminde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucu 18 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 24. haftaya 26 puanla 13. basamakta giriyor.

Sessegnon etkisi

Murat Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlı kulüp, ara transfer döneminde kadroyu 4 transferle güçlendirdi. Sezon başında transfer olduğu Antalyaspor'dan Aydın Karabulut'u yeniden kadrosuna katan, Bursaspor'dan Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Deniz Yılmaz'ı alan başkent ekibi, Fransa takımlarından Montpellier'den Staphane Sessegnon ve Saint-Etienne'den Florentin Pogba'yı renklerine bağladı.

Yeni transferlerden Sessegnon, geldikten 72 saat sonra giydiği kırmızı-siyahlı forma ile ligdeki bütün karşılaşmalarda 90'ar dakika görev yaptı. Gençlerbirliği'nin 19. haftada sahasında oynadığı Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde yer alarak başkentlilere "merhaba" diyen 33 yaşındaki Beninli futbolcu, 46. dakikada ligdeki ilk golünü de kaydetti. Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarında da ilk 11'de görev alan Sessegnon, 450 dakika sahada kaldı, takımı organize etme özelliğiyle ön plana çıktı. Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Aydın Karabulut 255, Deniz Yılmaz 158, Florentin Pogba ise sadece 45 dakika sahada kaldı.

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GençlerbirliğiÜmit ÖzatYenilmiyor
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