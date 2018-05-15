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Gençler, Özat ile yolları ayırdı

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti

15 Mayıs 2018 Salı 16:47
Gençler, Özat ile yolları ayırdı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Cavcav, yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm ekibe, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz." diye konuştu.

Başkan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'deki son maçlarında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte, takımımızı sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına, altyapı antrenörümüz Sezai Yıldırım hazırlayacak ve karşılaşmada takımın başında sahaya çıkacak." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGençlerbirliğiMurat CavcavÜmit Özat
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