Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat'la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum."
Gençler Özat ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Teknik direktörümüz Ümit Özat'la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık" şeklinde konuştu
30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:59
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat'la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum."