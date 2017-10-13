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Gençlerbirliği'nde sağduyu çağrısı

Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulunun açıklamasından, "Birlik ve beraberlik içinde tek vücut olarak çalışmak ve başarmak zorundayız" ifadeleri kullandıldı

13 Ekim 2017 Cuma 13:34
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Gençlerbirliği'nde sağduyu çağrısı

Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulu, kırmızı-siyahlı camiaya sağduyu çağrısında bulundu.

Divan kurulundan yapılan açıklamada, takımın sezona iyi bir başlangıç yapamadığı belirtildi. Gençlerbirliği'ne gönül veren bazı taraftarların haklı olarak paniğe kapıldığı ve tasvibi mümkün olmayan hareketlere giriştikleri vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kendilerini sağduyuyla hareket etmeye ve aşağıda belirttiğimiz önlemlerde bizlerle birlikteliğe davet ediyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu olan kulübümüz birçok başarılara imza atarken zaman zaman kritik durumları yaşamış ve maalesef iki kez ikinci lige düşmüştür. Ancak Gençlerbirliği camiası soğukkanlılığını ve sağduyusunu kaybetmemiş, nerede yanlış yapıldığını tespit ederek tekrar Süper Lig'e çıkmayı başarmıştır. Şu anda kulübümüzün durumu paniğe kapılacak kadar kötü değildir. Henüz sezon başındayız ve şanssız bir fikstürle ligin başında güçlü rakiplerle oynadık. Ancak, eğer yapılmış ise nerelerde yanlış hareket edildiğini bulmak ve gereken tedbirlerle durumu düzeltmek mümkündür. İşte bu yüzden paniğe kapılmamalıyız. Birlik ve beraberlik içinde tek vücut olarak çalışmak ve başarmak zorundayız."

Camianın yönetime destek vererek yardımcı olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunları kaydedildi: "Bu, bizlerin en mukaddes görevidir. İnanıyoruz ki böyle düşünmeyen hiçbir Gençlerbirlikli yoktur. Yine inanıyoruz ki Gençlerbirliği Yönetim Kurulu bizlerin desteğini ve her zaman yanlarında olduğumuzu görecek ve gereken her şeyi yapacaktır. Tüm Gençlerbirliği camiasına saygı ve sevgi ile duyurulur."

Son Güncelleme: 13.10.2017 13:42
Anahtar Kelimeler:
Süper Ligİlhan Cavcav SezonuGençlerbirliğiDivan Kurulu
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