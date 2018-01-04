Gençlerbirliği'nin deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'in ilk yarısını 14 puanla 17. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekibi bulunduğu yerden kurtarmak istediklerini söyledi.

Ahmet İlhan, yaptığı açıklamada, Başkent temsilcisinin Süper Lig'deki performansı, kişisel hedefleri, ligdeki şampiyonluk yarışı, yabancı oyuncu kuralı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sezonun kendileri açısından iyi başlamadığını aktaran 30 yaşındaki hücum oyuncusu, "Hedeflediğimiz yerin çok altındayız. Özellikle rahmetli başkanımızın isminin verildiği İlhan Cavcav sezonunda bu durumda olmayı hem düşünmüyor hem de istemiyorduk." diye konuştu.

Hedeflerinin ilk 10 içinde yer almak olduğunu vurgulayan Ahmet İlhan Özek, şunları kaydetti: "Sezonun ikinci yarısında bulunduğumuz konumdan kurtulmak istiyoruz. Bu sıra Gençlerbirliği'ne hiç yakışmıyor. Alışık olmadığımız yerdeyiz. İkinci devrenin ilk iki maçı bizim için çok önemli. Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor ile oynayacağız. O maçları kazandığımız zaman önümüz açılacak. Orta sıralardaki takımlarla aramızda uçurum yok. Bir iki maçta kapanabilir. Aradaki farkı kapatacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz, öncelikle bu sıradan kurtulup, ilk 10'a oynayan bir takım olmak." İlk yarının son haftalarında kaybetmeyen bir takım olduklarını aktaran Ahmet İlhan, "Ligin son 4 maçında kaybetmemeyi öğrenen bir Gençlerbirliği oluştu. Kupa maçlarını da sayarsak son 7 maçta kaybetmeyen bir takım kimliğine kavuştuk. Bunu devam ettirerek, ikinci yarıda çok farklı bir Gençlerbirliği izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin ligde bulunduğu sırayı hak etmediğini aktaran kırmızı-siyahlı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Takımımıza, hocalarımıza, yönetimimize güveniyoruz. Bu konuda hiçbir zaman 'acaba' demedik. Mağlup olduğumuz maçlardan sonra da sahadan alnımız ak çıkıyorduk. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Saha dışında ve içinde çok güzel bir arkadaşlık var. Çok ağır idmanlar oluyor ama neşeli geçiyor. Hem kendimize hem de takım arkadaşlarımıza güveniyoruz. Buradan çıkacağımıza inancımız tam. Hiçbir kuşku yok."

"Rize'de geçen 2 yılımı unutturmak istiyorum"

Ahmet İlhan Özek, Çaykur Rizespor'da forma giydiği dönemde çok üzüldüğünü ve iki sezonu unutturmak istediğini dile getirdi. Kardemir Karabükspor'da yakaladığı çıkışın ardından Karadeniz temsilcisine transfer olduğunu hatırlatan Ahmet İlhan, şu ifadeleri kullandı: "Karabükspor'da çok güzel sezon geçirdim. A Milli Takım'a kadar yükseldim. Üç farklı kampa katıldım. En iyi zamanımda ayağım kırılmıştı. O benim futbol hayatımı çok etkiledi. Kariyerim yön değiştirdi. Olabilecek daha iyi transferlerim vardı ama nasip değilmiş. Çaykur Rizespor'u tercih etmemin nedeni, beni Süper Lig'de ilk oynatan Hikmet Karaman hocamızın bana 'Büyük takıma gitmezsen benim takıma geleceksin.' demesiydi. Ona söz verdiğim için gittim ama beklenen şekilde geçmedi. Düşünemeyeceğim, 'olmaz' dediğim şeyler oldu. Orası beni çok üzdü. Hem performans açısından iyi değildi hem de kendimi anlatamadığımı düşünüyorum. Sonunda da kadro dışı kaldım. Takımın silkelenmesi adına 3-4 kişi kadro dışı kaldık ama sonrasında iyi toparladım. Bu sezon benim açımdan iyi başlamıştı. Rize'de geçen iki yılımı unutturmak istiyorum."

"Bilal Kısa'yı örnek alıyorum"

Tecrübeli kanat oyuncusu, 32 yaşında Galatasaray'a transfer olan ve A Milli Takım'a seçilen Bilal Kısa'yı örnek aldığını belirtti. Kariyer hedefleri arasında "büyük" takımlarda forma giymek olduğunu kaydeden Ahmet İlhan, "Kariyer planlamamda en büyük hedefim A Milli Takım'a yükselmekti. Çok şükür onu gerçekleştirdim. Ondan sonraki hedefim de büyük takıma gidebilmekti ama o nasip olmadı. Transfer görüşmesi yaptığım dönemde ayağımın kırılması ve sonrasındaki performans düşüklüğü etkiledi. Bundan sonra neden olmasın. Önümüzde Bilal Kısa örneği var. 32 yaşında Galatasaray'a ve A Milli Takım'a gitti. O konuda Bilal Kısa'yı örnek alıyorum. Ancak öncelikli hedefim büyük takımda oynamak değil, Gençlerbirliği adına verebildiğimin en iyisini vermek ve bu koca çınarı daha yukarılara taşıyabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Favorim Başakşehir"

Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında favorisinin Medipol Başakşehir olduğunu söyledi. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğa yakın olduğunu aktaran kırmızı-siyahlı futbolcu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, kaliteli ekipler. Özellikle Trabzonspor sonradan güzel bir çıkış yakaladı. Şampiyonluk favorisi olarak Başakşehir'i görüyorum. İki yıldır hem kupada hem de ligde ucundan dönüyorlar. Bu sezon onu başarabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Turuncu-lacivertlilerin planlı bir şekilde ilerlemeyi Türkiye'de başaran tek kulüp olduğunu savunan Ahmet İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başakşehir için planlı ilerlemeyi Türkiye'de yapan tek kulüp diyebiliriz. Yıllardır Abdullah hocamız var. Başkan ile hoca aynı şeyi düşündükten ve aynı frekansta olduktan sonra bu yapılabiliyor. Son 4-5 sezonda hep aynı futbolcular var ve ara ara takviyeler yapılıyor. Diğer kulüplerde 3 hafta başarısız olan teknik direktör gönderiliyor. Bazen devre arasında 10 futbolcu gidip, 10 futbolcu geliyor. Başakşehir bu konuları aşmış durumda. Yıllardır birlikte oynayan bir futbolcu grubu var. Çok da iyi bir hocaları var. Şampiyon olabileceklerine inanıyorum."

Yabancı oyuncu sınırı ve VAR uygulaması

Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı ve çevrim dışı olarak denenen VAR ile ilgili görüşlerini de aktardı. Ligde bazı takımların Türk futbolcuların yarı kapasitesindeki yabancı oyuncuları tercih ettiğini dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "A Milli Takım'da başarı hedefiyle yabancı sınırı yükseltildi ama olmadı. Büyük takımlara çok kaliteli yabancı oyuncular transfer ediliyor ama Anadolu kulüplerine 14'er yabancı geliyor. Onlar da kaliteli olsa hem lig seviyesi yükselecek hem de A Milli Takım'a iyi oyuncular gidecek. Çünkü yabancı sınırının yüksek olduğu yerde iyi yerliler oynayabilir. Ancak bana göre yabancı sınırı çok fazla. Bazı takımlarda yerli futbolcunun yarısı etmeyecek yabancılar oynuyor. Gelecekse kaliteli gelsin. 5-6 kişi olsun ama iyileri gelsin." şeklinde görüş belirtti.

VAR'ın futbolun doğasına aykırı olduğunu savunan Ahmet İlhan Özek, "Futbolcular, teknik adamlar gibi hakemler de hata yapabilir. Bence futbol hatalarıyla güzel. 'Top çizgiyi geçti mi? Videodan izleyelim' demek bence tartışmaya açık bir konu. Her pozisyonda video hakeme koşma olayları yaşanabilir. Hem sürenin uzayacağını hem de akışın gideceğini düşünüyorum. Birçok pozisyonda video hakeme bakılır ve oyun çok durur. Bazen top bizden çıkıyor, durumu biliyoruz ama ona bile itiraz ediyoruz. Belki bu da video yardımcı hakemi getiren etkenlerdendir." diyerek sözlerini tamamladı.