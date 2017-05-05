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Gençlerbirliği'nin rakibi Adanaspor

Gençlerbrliği, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Adanaspor ile karşılaşacak

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Gençlerbirliği'nin rakibi Adanaspor

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Başkent ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı ya da sakat futbolcu yok. Süper Lig'de geride kalan 29 haftada Gençlerbirliği 40 puanla 7. sırada bulunurken, 20 puanlı Adanaspor ise 18. ve son basamakta yer alıyor. Evinde bu sezon sadece 7. haftada Galatasaray'a yenilen kırmızı-siyahlı ekip, iç saha performans sıralamasında 14 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik sonucunda hanesi yazdırdığı 27 puanla 6. durumda bulunuyor. Evinden uzakta sadece bir kez kazabilen Adana temsilcisi ise, deplasmanda 6 puan toplayabildi.

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