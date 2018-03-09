Gençlerbirliği'nin rakibi Beşiktaş

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Luccas Claro ile tedavilerine devam edilen Palitsevich, Dialo ve Ahmet İlhan Özek Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi süren Ahmet Oğuz'un durumu ise maç saatinde netleşecek.

Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisi 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor yenilgisiyle sona eren Gençlerbirliği, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 13. sırada bulunuyor. Lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü basamakta haftaya başlayan siyah-beyazlı takım ise 24 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgilik performansıyla 47 puan topladı.