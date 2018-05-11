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Gençlerbirliği zoru deneyecek

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

11 Mayıs 2018 Cuma 15:38
Gençlerbirliği zoru deneyecek

Spor Toto Süper Lig'de onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda zor günler geçiren Gençlerbirliği, 33. hafta maçında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Dialo Guidileye, Aleksandar Scekic, Jailton Paraiba, Florentin Pogba ve Deniz Yılmaz, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Ligde 33. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 17., Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada girdi. Gençlerbirliği'nin yarınki maçta puan kaybetmesi durumunda ligden düşmesi kesinleşecek. Başkent ekibinin, müsabakadan 3 puanla ayrılsa bile, üstündeki takımların alacağı sonuçlara göre son hafta öncesi yine lige veda etme olasılığı bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigKasımpaşaGençlerbirliğiFutbol
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