Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93711
ALTIN
256.018
DOLAR
6.6832
STERLİN
8.5591
EURO
7.7101

Gençlerbirliği’nin ümit milli sevinci

Gençlerbirliği’nde, ilk kez Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edilen Yıldırım Mert Çetin sevinci yaşanıyor

04 Eylül 2018 Salı 14:23
Gençlerbirliği’nin ümit milli sevinci

Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edilen Gençlerbirliği'nin futbolcusu Yıldırım Mert Çetin, A Milli olma yolunda bir hayalinin daha gerçekleştiğini söyledi. Spor Toto 1. Lig'de 4'te 4 yapan başkent ekibinin 21 yaşındaki futbolcusu Yıldırım Mert, yaptığı açıklamada, altyapıya girdiği günden itibaren kendisine iki hedef belirlediğini söyledi.

‘Hayallerim gerçek oldu’

Gençlerbirliği'nde A takım forması giymeyi ve milli takım oyuncusu olabilmeyi hedeflediğini vurgulayan Yıldırım Mert, "Bu sezon itibariyle Erkan (Sözeri) hocamızın da şans vermesiyle A takımda şans bulmaya başladım. Bunu elimden geldiğince iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Buradaki mücadelem bana ümit milli takımın kapısını da açtı. Bir hayalim daha gerçekleşti." diye konuştu.

Bu mutluluğu yaşamasına vesilen olan altyapı hocaları, teknik direktör Erkan Sözeri ve milli takım teknik direktörü Vedat İnceefe'ye teşekkür eden genç futbolcu, "Umuyorum ki onları mahcup etmeden kulübümü ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

‘Potansiyelli bir oyuncu’

Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri ise Yıldırım Mert'in, altyapıdan yetişen kişilik ve futboluyla ileride çok daha iyi yerlere gelebilecek potansiyelli bir oyuncu olduğunu vurguladı. Ümit milli futbolcunun takımın dörtte dört yaptığı bütün maçlarda forma giydiğini anımsatan Sözeri, "Her maç sonu bana Mert soruluyor ben de milli takım hocalarımızın onu yakından takip etmesi gerektiğini söylüyordum. Ona da böyle bir fırsat geldi, ben en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Umuyorum ki devamı gelir ve A Milli Takım formasını giyeceği günleri de görürüz. Kadromuzda Mert haricinde yine A Milli Takım'a kadar yükselecek nitelikte genç oyuncularımız var. Onların da bu seviyeleri göreceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiYıldırım Mert ÇetinÜmit Milli Futbol TakımıVedat İnceefe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Güzel günler bizi bekliyor”
“Güzel günler bizi bekliyor”
Trabzonspor’da yabancılar coştu
Trabzonspor’da yabancılar coştu
En yerli takım Bursaspor
En yerli takım Bursaspor
“Daha fazla genç süre almalı”
“Daha fazla genç süre almalı”
Juventus servet döküyor
Juventus servet döküyor
Danimarka’da futbol krizi
Danimarka’da futbol krizi
‘Hayallerim gerçek oldu’
‘Hayallerim gerçek oldu’
Fırtına’nın yenileri lige damga vuruyor
Fırtına’nın yenileri lige damga vuruyor
Kasımpaşa’dan tarihi başlangıç
Kasımpaşa’dan tarihi başlangıç
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim