Gençlerimiz Avrupa yolunda

2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı yarın Finlandiya'ya gidecek.

Finlandiya'da 16-29 Temmuz'da düzenlenecek finallerde B Grubu'nda Fransa, İngiltere ve Ukrayna ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir hafta süren kampı bu akşam tamamlayacak. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki genç milliler, yarın sabah Atatürk Havalimanı'ndan Finlandiya'ya hareket edecek. Şampiyona öncesinde hazırlıklarına burada devam edecek milli takım, 5 Temmuz Perşembe günü ev sahibi Finlandiya ile Seinajoki kentinde hazırlık maçı yapacak.

Turnuvadaki grup maçları boyunca Finlandiya'nın batısında yer alan Vaasa şehrinde kamp yapacak 19 Yaş Altı Milli Takımı; Fransa ile Vaasa Stadı'nda, İngiltere ve Ukrayna ile Seinajoki Stadı'nda karşılaşacak. Organizasyonda A Grubu'nda ise ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Norveç, Portekiz ve İtalya bulunuyor.

Statü

Sekiz takımın dörderli olarak iki gruba ayrıldığı finallerde, gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale kalacak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, 26 Temmuz'da, 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda UEFA'yı temsil edecek beşinci ve son takımı belirleyecek eleme maçı oynayacak.

Aday kadro

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), Berke Özer (Altınordu), Batuhan Ahmet Şen (Galatasaray)

Defans: Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Burak Kapacak (Bursaspor), Furkan Korkut, Gökay Güney (Galatasaray), Mert Müldür (Rapid Wien), Mert Yılmaz (Leipzig), Tayyib Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Aksel Aktaş (Sochaux), Doğukan İnci (Karşıyaka), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Güven Yalçın (Bayer Leverkusen), Muhammed Enes Kiprit (Hertha Berlin), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Mustafa Yılmaz (Adana Demirspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Umut Güneş (Stuttgart)

Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain)