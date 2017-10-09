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Gençlerimiz işi zora soktu

İlk maçında Yeni Zelanda ile berabere kalan Genç Milli takımımız, B grubundaki ikinci maçında Mali'ye 3-0 yenilerek tur ümitlerini zora soktu

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:33
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Gençlerimiz işi zora soktu

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Mali'ye 3-0 yenildi.

Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mali, 38. dakikada Djemoussa Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mali, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Mali, 68. dakikada Lassana Ndiaye'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Mali, 86. dakikada ise Fode Konate'nin golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk maçta Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan 17 Yaş Altı Milli Takımı, gruptaki son karşılaşmasında 12 Ekim Perşembe günü TSİ 14.30'da Paraguay'la karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFA 17 Yaş Altı Dünya KupasıFutbolIkinci maçMaliTürkiye
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