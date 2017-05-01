Gençlerimiz şampiyonluk peşinde

Futbolda 3-19 Mayıs'ta Hırvatistan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yer alacak Türk Milli Takımı'nın oyuncularından Berke Özer, Ozan Muhammed Kabak, Hasan Ali Adıgüzel ve Kerem Atakan Kesgin, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Genç futbolculardan Berke Özer, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yer aldıkları grupta Hırvatistan, İspanya ve İtalya gibi güçlü takımlarla karşı karşıya geleceklerini ancak kendilerine duydukları güvenin tam olduğunu belirtti. TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun da formasını giyen kaleci Berke, gruptaki tüm takımlarla daha önce karşılaştıklarını hatırlatarak, "Biz de güçlü bir takımız. Grubumuzdaki tüm takımlarla daha önce oynadık ve çoğunu yendik. Yine yenebiliriz. Dört senedir birlikte oynayan bir takımız, ekip içindeki arkadaşlık çok iyi, bunun da bize faydasının olacağını düşünüyorum." dedi. 16 yaşında Altınordu A Takımı'nın kalesini koruyan Berke Özer, bunun kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Kulübümün bende emeği çok. Bana bu yaşta güvenip forma verdikleri için öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki bunun devamının da gelmesi lazım. Benim için tüm ilkler çok erken oldu. Umarım A Milli Takım da böyle olur. Ancak önemli olan ne kadar erken olduğu değil, ne kadar devamlı olduğu." ifadelerini kullandı.

Futbola Altınordu'da stoper olarak başladığını ancak daha sonra teknik direktörlerinin kalecilik yeteneklerini keşfettiğini aktaran Berke, son dönemde Altınordu'dan çok sayıda iyi futbolcu yetişmesini ise şu sözlerle anlattı: "Bu kadar çok oyuncu yetiştirmesinden de herkes Altınordu'nun farkı olduğunu anlayabilir. Altınordu, sadece bir futbol kulübü değil. Bizim sadece saha içi değil, saha dışı sosyal aktivitelerimize de destek oluyorlar. Bunun da gelişimimizde etkisi çok fazla." Oyunun içinde olmayı sevdiğini ve bir kaleci olarak ayaklarına da güvendiğini kaydeden genç futbolcu, transferde isminin Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmasıyla ilgili, "Bu haberler beni olumsuz etkilemiyor, tam tersi daha çok sorumluluk hissettiriyor. Daha çok çalışmam gerektiğini bana gösteriyor. Bana gelen bir şey yok, kulübüm de herhangi bir şey söylemedi. Ben de haberlerden takip ediyorum." yorumunda bulundu. Berke, Avrupa'da en beğendiği liglerin İngiltere ve Almanya olduğunu sözlerine ekledi.

Ozan Muhammed Kabak

Milli takımın stoperlerinden Ozan Muhammed Kabak, çok iyi bir arkadaşlık ortamına sahip olduklarını vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası'nda da ilk başta gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Sonrasında da inşallah ilk 5'e kalacağız. İspanya, Hırvatistan ve İtalya tabii idol ülkeler, iyi futbol oynuyorlar ama biz de en az onlar kadar iyiyiz. Kendimize çok güveniyoruz. Sahaya çıkıp başa baş oynayacağız." diye konuştu. Beden eğitimi öğretmeninin 7 yaşında kendisini keşfettiğini anlatan Ozan, "Daha sonra seçmeye katıldım. 10 yıldır futbol oynuyorum, 7 senedir de Galatasaray altyapısında yer alıyorum. Galatasaray'dan milli takımda 7 oyuncu var. 5-6 yıldır beraberiz, çok iyi ve uyumlu oynuyoruz." ifadelerini kullandı. Fiziğine ve her iki ayağını da iyi kullanma becerisine güvendiğini belirten Ozan, hedefleriyle ilgili şunları söyledi: "İngiltere Premier Lig'i izlemeyi, oradaki tempoyu, arzuyu ve isteği çok seviyorum. Önce Galatasaray A Takımı'nda oynamayı, A Milli Takım formasını giymeyi ve daha sonra da Avrupa'da top koşturmayı hedefliyorum."

Kerem Atakan Kesgin

Bu sezon ilk kez Bucaspor A Takım formasını da giyen Kerem Atakan Kesgin, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde başarılı olacaklarına inandığını aktardı. Çok iyi ve potansiyeli yüksek bir takım olduklarını dile getiren Kerem Atakan, "Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı biliyorduk, çünkü kendimize çok güveniyorduk. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz, uzun zamandır beraber oynuyoruz, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Hazırlıklarımız yüksek tempoda geçti. Herkes çalışarak bir yerlere geldi, bundan sonra da böyle olacak. İlk maçımız İspanya ile, onlarla daha önce de oynadık. O maçta yenilmiş olabiliriz ama biz de onlar da gelişti. Bu şampiyonada iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonada öncelikle ilk 5'e girerek Dünya Şampiyonası vizesi almayı istediklerini anlatan Kerem, "İlk 5'e girdikten sonra da hedefler değişecek ve şampiyonluğa dönüşecektir. İnşallah şampiyon olarak Türkiye'ye döneriz. Şampiyonluk kimseyi şaşırtmaz, çünkü gücümüzün farkındayız. Çalışıp kendimizi geliştirmeye devam edersek, bu kadronun büyük bölümü A Milli Takım formasını da giyebilir." diye konuştu. Kerem Atakan Kesgin, 16 yaşında profesyonel bir maçta Bucaspor formasını giydiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Hasan Ali Adıgüzel

Akhisar Belediyespor formasıyla bu sezon ilk Süper Lig maçlarına çıkan Hasan Ali Adıgüzel, milli takımın, Hırvatistan'daki turnuvada gücünü herkese göstereceğini belirtti. Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne çok iyi hazırlandıklarını aktaran genç futbolcu, "İspanya, İtalya, Hırvatistan, bizim için önemli değil, biz Türkiye'yiz. Biz daha istekliyiz, bunu da maçlarda göstereceğiz. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok iyi bir takımız, bunu herkes biliyor, bizden korkuyorlardır. Daha önce onlarla oynadık, yendik, yine yenebiliriz. Küçümsemiyorum ama sahaya çıkıp tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Küçük yaştan beri buradaki arkadaşlarımla beraberiz, biz takım olduk." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Riva'daki hazırlıklarının son gününde antrenmana gelerek tüm takımı tebrik ettiğini belirten Hasan Ali, "Fatih hocamızın bizi tebrik etmesinden dolayı ona çok teşekkür ederiz. O da bize çok güveniyor. Fatih hoca, bize 'A Milli Takım'a bir an önce gelmeniz lazım.' diyor. A Milli Takım'a çıkmak bizim için imkansız değil, çıkabiliriz." şeklinde konuştu. Alaşehir Belediyespor'un ardından seçildiği Akhisar Belediyespor'da futbol sevgisinin arttığını anlatan Hasan Ali, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok çalışmaya başladım, hocalarım da bana çok yardımcı oldu. Onlar da başta benden ümitli değillerdi, sonra kendimi göstermeye başladım. Sonra profesyonel takımla antrenmanlara çıktım. Akhisar Belediyespor'da önce Tolunay hocam, şimdi de Okan hocam bana yardımcı oluyor. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de oynadım, inşallah çok çalışarak seneye Süper Lig'de tüm maçlarda forma giymeye başlarım."

Hücum yönünün iyi olduğunu, top tutma ve dripling yeteneklerine güvendiğini kaydeden genç futbolcu, hedefleriyle ilgili, "Kendimi daha çok geliştirmek ve A Milli Takım'da oynamak istiyorum. İngiltere'yi beğeniyorum. İspanya Ligi de çok hoşuma gidiyor." yorumunda bulundu.