Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92196
ALTIN
244.686
DOLAR
6.3543
STERLİN
8.2764
EURO
7.3854

"Genel kurulu erteleyemeyiz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Olağanüstü genel kurulu erteleyemeyiz, halının altına süpüremeyiz. Çok büyük bir ekonomik savaş veriyoruz" şeklinde konuştu

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:40
"Genel kurulu erteleyemeyiz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 22 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Eylül'de düzenlenmek üzere karar aldıkları olağanüstü genel kurul toplantısını ertelemeyeceklerini söyledi.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Cengiz, olağanüstü kongrede yetki isteyecekleri konularla ilgili üyelere bilgi verdi. Cengiz, özellikle gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda isteyecekleri yetkiyle ilgili eleştirilere değinerek, "Bu tartışmalar önceki başkanlarımız döneminde de oldu. Zaten bu konularda önceki yönetimlerin aldığı yetki bizde de var. Galatasaray, dernekler yasasına tabi olduğu için yeni imar yasası ve mevzuata uygun olarak bu konuda yeniden genel kuruldan onay almak gerekiyor. Aksi takdirde bizim işler durabilir. Daha önce Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek başkanlarım da aynı yetkileri aldı. Burada hiçbir plan ve proje yok. Biz plan ve proje yaptığımızda tekrar sizin karşınıza geleceğiz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, zamanının tamamını Galatasaray için harcadığını dile getirerek, "Gizli, el altından bir şeyler yapacak karaktere sahip değiliz. Ben kendi işime gidemiyorum, gitmiyorum. Arkadaşlarımın çoğu da öyle. Bütün zamanımı Galatasaray'a veriyorum. Bunu takdir ya da oy almak için söylemiyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir heyecanın içindeyim. Yanlış yaptığımda edebimle geri çekilirim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Adası ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Cengiz, "İçiniz rahat olsun. Galatasaray Başkanı olarak konuşuyorum. Galatasaray Adası'yla ilgili bilginiz dışında hiçbir şey yapmayız. Adayla ilgili hiçbir ters tasarrufumuz, gizli ajandamız, Bizans oyunumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Cengiz, mali açıdan önemli bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Olağanüstü genel kurulu erteleyemeyiz, halının altına süpüremeyiz. Çok büyük bir ekonomik savaş veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız hasılat 1 milyar 187 milyon lira, harcamamız da 1 milyar 184 milyon lira. 3 milyon lira kardayız. Zaten UEFA bunları gördüğü için ikinci defa katılma hakkı verdi. Bunu unutmayın." şeklinde görüş belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Divan KuruluFutbolGalatasarayMustafa CengizSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarsuvat'tan Cengiz'e ültimatom
Yarsuvat'tan Cengiz'e ültimatom
Fenerbahçe hücum çalıştı
Fenerbahçe hücum çalıştı
Malatyaspor, Kartal'ı gözüne kestirdi
Malatyaspor, Kartal'ı gözüne kestirdi
Antalya, Başakşehir galibiyeti istiyor
Antalya, Başakşehir galibiyeti istiyor
Konyaspor'dan örnek davranış
Konyaspor'dan örnek davranış
Beşiktaş'ta Mertcan ameliyat oldu
Beşiktaş'ta Mertcan ameliyat oldu
Hazırlık maçında rakip Avustralya
Hazırlık maçında rakip Avustralya
"8 yabancı ile bu iş gider"
"8 yabancı ile bu iş gider"
"Türkiye'yi merak ediyordum"
"Türkiye'yi merak ediyordum"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim