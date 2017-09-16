Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYA TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064

Gerçek Galatasaray Aslan'ı

Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı durdurulamayan golcüsü Gomis'in attığı gollerle 2-0 yendi

Gerçek Galatasaray Aslan'ı

Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı durdurulamayan golcüsü Gomis'in attığı gollerle 2-0 yendi

16 Eylül 2017 Cumartesi 22:03
10 Okunma
Gerçek Galatasaray Aslan'ı

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0’lık sonuçla mağlup etti.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, kendi evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gollerden ikisi de Fransız futbolcu Gomis’ten geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mariano’nun pasında ortada topla buluşan Rodrigues’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mariano’nun ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gomis’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Latovlevici’nin ortasında penaltı noktası üzerinde Gomis, Belhanda’ya indirdi. Belhanda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

42. dakikada Ndiaye’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano’nun ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

45. dakikada ceza sahası için sağ çaprazında topla buluşan Belhanda’nın pasında Gomis, kaleci Ramazan’ı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sadiku’nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

58. dakikada Valnecia’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Sadiku arka direğe aşırttı. Arka direkte Veysel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Neumayr’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Valencia’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Belhanda’nın içeri çevirdiği topu kale önünde Serdar Aziz indirdi. Topla buluşan Gomis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

---KÜNYE---

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Latovlevici xx (Denayer dk. 88 ?), Ndiaye xx, Fernando xx, Rodrigues xxx (Sinan dk. 82 ?), Belhanda xx, Tolga xx (Feghouli dk. 71 x), Gomis xxx

Yedekler: Eray, Koray, Ahmet Çalık, Yasin, Tarık Çamdal, Selçuk, Eren

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx (Omeruo dk. 67 x), Veigneau xx, Sadiku xxx, Pavelka xx, Romana xx (Mensah dk. 73 x), Neumayr xx, Trezeguet xxx, Eduok xx (Valencia dk. 55 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Kadem Yaşar, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Hakan Demir, Mert Kula

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Gomis (dk. 45 ve 79) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Pavelka, Eduok, Veigneau, Sadiku (Kasımpaşa), Serdar Aziz (Galatasaray)

Son Güncelleme: 16.09.2017 22:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akhisar geriden geldi: 2-1
Akhisar geriden geldi: 2-1
2018 Dünya Kupası biletleri satışa çıktı
2018 Dünya Kupası biletleri satışa çıktı
Ibanez, Kardemir Karabükspor'da
Ibanez, Kardemir Karabükspor'da
Rybalka, Demir Grup Sivasspor'da
Rybalka, Demir Grup Sivasspor'da
Fener'in konuğu Başakşehir
Fener'in konuğu Başakşehir
Yeni transferler tanıtıldı
Yeni transferler tanıtıldı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim