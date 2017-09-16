Gerçek Galatasaray Aslan'ı

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0’lık sonuçla mağlup etti.
Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, kendi evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gollerden ikisi de Fransız futbolcu Gomis’ten geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mariano’nun pasında ortada topla buluşan Rodrigues’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.
35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mariano’nun ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gomis’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
40. dakikada sol kanatta topla buluşan Latovlevici’nin ortasında penaltı noktası üzerinde Gomis, Belhanda’ya indirdi. Belhanda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
42. dakikada Ndiaye’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano’nun ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
45. dakikada ceza sahası için sağ çaprazında topla buluşan Belhanda’nın pasında Gomis, kaleci Ramazan’ı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sadiku’nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
58. dakikada Valnecia’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Sadiku arka direğe aşırttı. Arka direkte Veysel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Neumayr’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Valencia’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Belhanda’nın içeri çevirdiği topu kale önünde Serdar Aziz indirdi. Topla buluşan Gomis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
---KÜNYE---
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Latovlevici xx (Denayer dk. 88 ?), Ndiaye xx, Fernando xx, Rodrigues xxx (Sinan dk. 82 ?), Belhanda xx, Tolga xx (Feghouli dk. 71 x), Gomis xxx
Yedekler: Eray, Koray, Ahmet Çalık, Yasin, Tarık Çamdal, Selçuk, Eren
Teknik Direktör: Igor Tudor
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx (Omeruo dk. 67 x), Veigneau xx, Sadiku xxx, Pavelka xx, Romana xx (Mensah dk. 73 x), Neumayr xx, Trezeguet xxx, Eduok xx (Valencia dk. 55 x)
Yedekler: Eray Birniçan, Kadem Yaşar, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Hakan Demir, Mert Kula
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Gomis (dk. 45 ve 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Pavelka, Eduok, Veigneau, Sadiku (Kasımpaşa), Serdar Aziz (Galatasaray)