TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını ve bunu sürdürüp hedefe ilerlemek istediklerini söyledi.

Sözeri, yaptığı açıklamada, geçen hafta Samsunspor maçını 3-0, bu hafta da Gaziantepspor'u 4-0 yendiklerini hatırlattı. Gaziantep'te yapılacak tüm maçları kazanarak hedefleri olan ligin üst sıralarına ulaşacaklarını ifade eden Sözeri, "Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Bunu sürdürüp hedefe ilerlemek istiyoruz. Bu anlamda bu hafta Boluspor'u konuk edeceğiz. Rakibimiz gerçekten iyi mücadele eden, her an sonucu değiştirebilecek oyunculardan kurulu bir ekip. O yüzden dersimize iyi çalışıp, bu maçı da 3 puanla geride bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Sözeri, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarına işaret ederek, iyi hazırlanmaları halinde ligdeki her takımı yenebilecek güçte olduklarını kaydetti. Taraftara da mesaj gönderen Sözeri, şöyle konuştu: "Bizim için geri sayım başladı. Her maçımız final. Taraftarımızı da maçlara bekliyoruz. Çünkü hedefe giden yolda bizim için en önemli itici güç taraftar olacaktır." Ara transfer döneminde takıma ciddi isimlerin kazandırıldığını ve şu an için önemli bir fırsat olmadığı takdirde transfer çalışmalarını tamamladıklarına işaret eden Sözeri, yeni transferlerin de kadro kalitesini artıracağını sözlerine ekledi.