"Gerilimli maçı biz kazandık"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor karşısında aldıkları galibiyetle düşme hattıyla aralarındaki mesafeyi açtıklarını belirterek, "Şimdi hedef daha yukarılar olacak." dedi.

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, "Gaziantepspor maçı bizim için farklı duygular barındırıyordu. Duayen başkanımız İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen müsabakada takımımız da aynı duygusallık ve bilinçle sahaya çıktı." ifadelerini kullandı. Kırmızı-siyahlı futbolcuları galibiyet dolayısıyla kutlayan Cavcav, "Sahada zaman zaman istediklerimizi ortaya koyamasak da önemli olan sonuçtu. Rakibimizin durumu ortada, onlar için çok daha hayati bir maçtı. İki takıma da bu gerilim yansıdı ancak sonunda kazanan taraf biz olduk." diye konuştu. Başkent ekibinin 36 puana ulaşarak düşme hattıyla arasındaki mesafeyi açtığını dile getiren Murat Cavcav, "Şimdi hedef daha yukarılar olacak. İç sahadaki başarımıza deplasman puanlarını da ekleyerek ligi üst sıralarda bitirmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Deplasmanda 6 maç sonra kazandı

Süper Lig'de sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Gençlerbirliği'nde uzun bir aradan sonra deplasmanda elde edilen galibiyetin sevinci yaşanıyor. Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan ve 11. hafta öncesinde genç teknik adamla yollarını ayırarak göreve eski futbolcusu Ümit Özat'ı getiren kırmızı-siyahlılar, ilk deplasman galibiyetini de bu değişimin ardından aldı. Ümit Özat yönetiminde 11. haftada Kayserispor'u 2-0 yenerek bu sezon ilk kez başkente 3 puanla dönen, sonraki dış saha mücadelesinde de Adanaspor'a karşı yine aynı skorla galip gelen Gençlerbirliği, ardından yaptığı 6 deplasman müsabakasını kaybetti. Gaziantepspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak deplasmanda 6 maç sonra kazanan kırmızı-siyahlılar, bu sezon Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda ise sadece 7. haftada Galatasaray'a yenildi.

9 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi

Gençlerbirliği, ligin geride kalan 27 haftasında 9'ar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonrasında hanesine yazdırdığı 36 puanla 9. sırada yer alıyor. Evinde yaptığı 13 maçta elde ettiği 6'şar galibiyet ve beraberlikle 24 puan toplayan başkent ekibi, 14 deplasman karşılaşmasında ise üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puanı hanesine yazdırdı. Başkent ekibi, sezonu sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarıyla tamamlayacak.