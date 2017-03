Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un orta saha oyuncusu Sami Can Keskin, hayatındaki en önemli hedefin A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek olduğunu belirtti. Akdeniz ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu Sami Can, yaptığı açıklamada, milli takım formasını giymeyi çok istediğini vurgulayarak, "Hayatımdaki en önemli hedefim A Milli Futbol Takımı formasını giymek. Bunun için mücadele ediyoruz. Eksiklerimizi gidermek gerekiyor. " diye konuştu.



"Giderek çember daralıyor"

Sami Can, ligin 25. haftasında sahalarında Akhisar Belediyespor'u 2-1 yendiklerini hatırlatarak, "Puan kazanmamız gerekiyordu. Giderek çember daralıyor ve bu süreçte de toplayabildiğimiz bütün puanları toplamamız gerekiyor." dedi. Ligin devre arasından sonra iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak sonrasında düşüşe geçtiklerini vurgulayan Sami Can, şöyle devam etti: "Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce, Akhisar Belediyespor maçını kazanıp seri yakalamayı hedefliyorduk. Akhisar Belediyespor galibiyeti bizim için güzel oldu. Devamını da getirmek istiyoruz. Bu hafta Galatasaray'a konuk olacağız. Sonuçta Süper Lig'de 18 takım var ve hepsi birbiriyle mücadele ediyor. Galatasaray tabii ki büyük bir camia, büyük bir kulüp. Ancak sahaya çıktığımızda 90 dakika hangi takım mücadele ederse o takım puanları topluyor. Biz bunu Fenerbahçe maçında gösterdik, Galatasaray maçında da buna bir yenisini eklemek istiyoruz. Büyük takım oldukları için ekstra bir hazırlık ihtiyacımız yok. Zaten kazanabildiğimiz bütün puanları toplamamız gerekiyor. O yüzden bu maça da aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz."

"Durumumuz zor ama imkansız değil"

Sami Can, Adanaspor'un çok büyük bir camia ve Türkiye'nin sayılı kulüplerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Durumumuzun şu an zor olduğunu herkes biliyor ama kimse imkansız olduğunu düşünmüyor. Adanaspor her zaman zorluklar içerisinden geldi. Geçen seneki TFF 1. Lig şampiyonluğumuz da zor bir ihtimaldi. Biz ligde kalacağımızı düşünüyoruz ve onun için mücadele ediyoruz. Adanaspor 'bitti' demeden bitmez." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara çağrı

Genç orta saha oyuncusu Sami Can, taraftarlara çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Taraftarlar bizim güzel futbol sergilememiz için geliyor, maçları izliyor. Biz de onlara güzel futbol sergilemek ve puanlar almak istiyoruz. Hangi futbolcu sahanın içinde kötü performans sergilemek ister. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Onlara hak veriyorum. Bizim yanımızda olduklarında, bize destek olduklarında daha faydalı oluyorlar ama koltuk kırdıklarında ya da kötü tezahürat ettiklerinde bu camia olarak bizim zararımıza. O yüzden biraz daha sakin kalıp, sezon sonuna kadar sabrederlerse eminim ki Adanaspor kazanacak."