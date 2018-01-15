Giggs milli takımı çalıştırıcak

Eski Galli futbolcu Ryan Giggs, ülkesinin milli takımının teknik direktörü oldu.

Galler Futbol Federasyonundan (FAW) yapılan açıklamaya göre, İngiliz kulübü Manchester United'ın unutulmaz kanat oyuncusu Ryan Giggs, milli takımın başına getirildi. 1991-2007 yıllarında Galler Milli Takımı formasını 64 kez giyen Giggs, 4 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Manchester United'da 1990'dan 2014'e kadar top koşturan Giggs, bu süre zarfında 35 kez (2 UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir Kıtalararası Kupa, 13 İngiltere Premier Lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 9 Community Shield) şampiyonluk sevinci yaşadı.

İngiltere Premier Lig 2013-2014 sezonu sonunda, Manchester United'ı vekaleten 4 maçlığına çalıştıran 44 yaşındaki Giggs, 2016'nın temmuz ayına kadar da Manchester United'ın eski teknik direktörü Louis van Gaal'in yardımcısı olarak görev yaptı.