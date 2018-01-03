Giray Bulak yeni takımını buldu

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi.

Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ustalı, yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi. Ustalı, Giray Bulak'ın takımın Antalya'da devam eden devre arası kampına katılacağını ve yarın sabahki antrenmanla çalışmalara başlayacağını kaydetti. Sezona Adana Demirspor'da başlayan Giray Bulak, ekim ayının sonunda görevinden ayrılmıştı.