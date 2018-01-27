Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Giresun çıkışa geçmek istiyor

Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Adanaspor karşısında galip gelerek hem Boluspor mağlubiyetini telafi etmek hem de ligde çıkışa geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:57
5 Okunma
Giresun çıkışa geçmek istiyor

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak Akın Çorap Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında galip gelerek ligde çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, Boluspor mağlubiyetiyle iyi başlayamadıkları ligin ikinci yarısı için Adanaspor karşılaşmasıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti. Adanaspor müsabakasına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını vurgulayan Kazancıoğlu, şunları kaydetti: "Süper Lig hedefimize ulaşma, üst sıralardan kopmama adına kazanmaktan başka çaremiz yok. Üç puan almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adanaspor karşısında galip gelerek hem Boluspor mağlubiyetini telafi etmek hem de ligde çıkışa geçmek istiyoruz." Mehmet Kazancıoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "İki forvet transferi gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Hazır ve takıma hemen etki edecek isimler arıyoruz. Ara transfer döneminde bu özelliklerde oyuncu bulmak çok zor. O nedenle arayışlarımız tüm hızıyla sürüyor. Transfer dönemi bitmeden istediğimiz futbolcuları kadromuza katacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Akın Çorap GiresunsporFutbolMehmet KazancıoğluTFF 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Divan Kurulu'nda gerilim
Divan Kurulu'nda gerilim
Eto'o maç kadrosunda yok
Eto'o maç kadrosunda yok
Sürpriz! Yönetimde ilk istifa
Sürpriz! Yönetimde ilk istifa
Mitrovic Brugge'e kiralanıyor
Mitrovic Brugge'e kiralanıyor
Ali Koç neden aday olduğunu açıkladı
Ali Koç neden aday olduğunu açıkladı
İşte, o anlaşmanın perde arkası
İşte, o anlaşmanın perde arkası
32 kişinin bileti iptal edildi
32 kişinin bileti iptal edildi
Bir günlük gelir 5 milyon TL
Bir günlük gelir 5 milyon TL
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim