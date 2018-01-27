Giresun çıkışa geçmek istiyor

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak Akın Çorap Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında galip gelerek ligde çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, Boluspor mağlubiyetiyle iyi başlayamadıkları ligin ikinci yarısı için Adanaspor karşılaşmasıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti. Adanaspor müsabakasına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını vurgulayan Kazancıoğlu, şunları kaydetti: "Süper Lig hedefimize ulaşma, üst sıralardan kopmama adına kazanmaktan başka çaremiz yok. Üç puan almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adanaspor karşısında galip gelerek hem Boluspor mağlubiyetini telafi etmek hem de ligde çıkışa geçmek istiyoruz." Mehmet Kazancıoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "İki forvet transferi gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Hazır ve takıma hemen etki edecek isimler arıyoruz. Ara transfer döneminde bu özelliklerde oyuncu bulmak çok zor. O nedenle arayışlarımız tüm hızıyla sürüyor. Transfer dönemi bitmeden istediğimiz futbolcuları kadromuza katacağız." diye konuştu.