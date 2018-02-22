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Giresun'da düşüş sürüyor

Giresunspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçta da galibiyet elde edemedi

22 Şubat 2018 Perşembe 12:25
Giresun'da düşüş sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 2-1 yenilen Akın Çorap Giresunspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı 6 maçta da galibiyete ulaşamadı.

Ligin ilk yarısını 30 puanla 4. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci devrede oynadığı 6 maçta sadece 1 puan alabildi. Sezonun 18. haftasında Boluspor'a evinde 2-0 mağlup olan Akın Çorap Giresunspor, 19. haftada Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Giresun temsilcisi, 20. haftada evinde İstanbulspor'a 1-0, 21. haftada deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Karadeniz temsilcisi 22. haftada evinde Denizlispor'a 2-0, 23. haftada da Tetiş Yapı Elazığspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.

Yılmaz Vural da kötü gidişe çare olamadı

Akın Çorap Giresunspor'da, 20. haftada İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa etmiş, kulüp yönetimi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti. Yeşil-beyazlılar, Yılmaz Vural yönetiminde Eskişehirspor, Denizlispor ve Tetiş Yapı Elazığspor maçlarından yenilgiyle ayrıldı, galibiyet hasretini deneyimli teknik adam da dindiremedi. Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, talihsiz günler geçirdiklerini söyledi. Zirve hesapları yaparken çok fazla puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Kazancıoğlu, "Umudumuz çıkış yakalamak. Birlik beraberlik içinde zor günleri atlatacağız. Ümraniyespor maçıyla yeniden eski günlerimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:56
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralSpor Toto 1. LigMehmet KazancıoğluFutbolAkın Çorap Giresunspor
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