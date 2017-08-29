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Giresun iyi yolda

Giresunspor Kulübü Başkanı Bozbağ, "Skorlar sezon başlarında çok aldatıcı olur ama takım uyum sürecini atlattı, o yüzden şu anki tablodan memnunum" dedi

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Giresun iyi yolda

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, "Skorlar sezon başlarında çok aldatıcı olur ama takım uyum sürecini atlattı, o yüzden şu anki tablodan memnunum." dedi.

Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, ilk üç haftada güzel skorlar elde ettiklerini söyledi. Takımın uyum sürecini çabuk atlattığını ifade eden Bozbağ, "Skorlar sezon başlarında çok aldatıcı olur ama takım uyum sürecini atlattı, o yüzden şu anki tablodan memnunum. Takımın iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Milli maç arasına da moralli girdik, yine aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. Bozbağ, şehrin 40 yıllık Süper Lig özlemine son vermek istediklerini vurgulayarak, "Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Önümüzde çok uzun yollar var, birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki engelleri aşacağız. Bu sene hedefimiz belli, inşallah bu hedefi gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı. Transferde savunmaya takviye yapmak için çalıştıklarını aktaran Bozbağ, bu bölgedeki eksikliğin giderilmesinin ardından transferi kapatacaklarını sözlerine ekledi.
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FutbolTFF 1. LigAkın Çorap GiresunsporMustafa Bozbağ
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