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Giresun lige hazır değil

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Zamana ihtiyacımız var. Taşların yerine oturması kolay değil" şeklinde konuştu

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:57
Giresun lige hazır değil

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, yeniden bir takım oluşturmaları nedeniyle henüz tam anlamıyla lige hazır olmadıklarını söyledi.

Metin Diyadin, yaptığı açıklamada, Ankara Kızılcahamam, Bolu ve Düzce Topuk Yaylası'nda sezon öncesi hazırlık kamplarını tamamlayarak kente döndüklerini belirtti. Ligin ilk haftasında iç sahada oynayacakları Eskişehirspor maçının hazırlıklarına 1 Ağustos Çarşamba günü Giresun'da başlayacaklarını aktaran Diyadin, hedeflerinin rakipleri karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak olduğunu vurguladı.

Sezon öncesi kamplarından fiziksel anlamda memnun olduğunu ifade eden Diyadin, kurdukları yeni kadroda takım olgusunun oluşması gerektiğini belirterek, "Lige hazır değiliz. Bu nedenle zamana ihtiyacımız var. Taşların yerine oturması kolay değil. Ligin başlangıcına kadar çok çalışarak takım olgusunu oturtmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Transferler için yönetimle görüştüğünü kaydeden Diyadin, "Yeniden bir kadro oluşturduk. Bu nedenle halen eksikliklerimiz var. Yönetim kurulu ile görüştüm. Orta saha ve kanatlar için 3-4 oyuncu talep ettim. Yönetim kurulu şu anda çalışmalarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Giresunspor Teknik Direktörü Metin DiyadinHazırlıkSpor Toto 1. Lig
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