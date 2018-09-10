Giresun saha avantajına güveniyor

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cuma günü Afjet Afyonspor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Kurt, yaptığı açıklamada, ilk 4 haftada 3 galibiyet elde ettiklerini ve lige istedikleri gibi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Bu hafta Afjet Afyonspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Kurt, hedeflerinin 90 dakika sonunda 3 puana ulaşmak olduğunu aktardı. İç saha avantajını iyi kullanmak istediklerini vurgulayan Kurt, "Zor maç olacağını biliyoruz. Afjet Afyonspor karşısında saha ve seyirci avantajı bizde. Bunu iyi değerlendirerek sahadan hedeflediğimiz skorla ayrılacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Kurt, taraftarları karşılaşmaya davet ederek, Giresun halkının takıma gereken katkıyı vereceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Sezonun ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Giresunspor, 4. hafta deplasmanda Ümraniyespor'a mağlup olmuştu.