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Giresun seri galibiyet istiyor

Giresunspor'da kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, "Önümüzdeki Grandmedical Manisaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını kazanıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" şeklinde konuştu

05 Mart 2018 Pazartesi 13:55
Giresun seri galibiyet istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, Grandmedical Manisaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını kazanıp milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

Özkul, yaptığı açıklamada, 7 hafta sonra gelen galibiyetin ardından yarın deplasmanda oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçını da kazanmak istediklerini ifade etti. Üst üste galibiyetler almak istediklerini belirten Özkul, şöyle devam etti: "Önümüzdeki Grandmedical Manisaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını kazanıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Bu arayı da fırsata çevirmeliyiz. Önümüzdeki maçları kazanıp ligde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligin puan tablosu belli, henüz her şey bitmiş değil."

Özkul, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasının kolay geçmeyeceğine işaret ederek, "Sakatlıklarımız var, cezalı futbolcularımız var, buna rağmen Manisa'dan iyi bir sonuç alıp çıkışa geçmek istiyoruz. Elimizdeki kadroyla en iyi neticeyi almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu. Yeşil-beyazlı takımda kart cezalıları Korkishko, Fatih Atik ile sakatlıkları bulanan Aykut Demir, Jones ve Mert Örnek, Grandmedical Manisaspor maçında forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 05.03.2018 14:45
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Ligİbrahim ÖzkulFutbolAkın Çorap Giresunspor
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