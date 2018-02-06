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Giresun, Vural'ı ikna edecek

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, "Yılmaz hoca ile aramızda maddi açıdan çok ciddi bir uçurum var, onu halledebilirsek kendisi Giresunspor'a hizmet etmeyi istiyor" diye konuştu

06 Şubat 2018 Salı 14:28
Giresun, Vural'ı ikna edecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüşeceklerini bildirdi.

Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer aldığı şekilde Yılmaz Vural ile Giresunspor arasında bir anlaşma olmadığını söyledi. Yılmaz Vural ile sadece bir telefon görüşmesi yaptığı aktaran Bozbağ, "Telefon görüşmesinde de özellikle maddi açıdan çok ciddi bir uçurum olduğu görülüyor. Kendisiyle yarın İstanbul'da bir araya gelmeye düşünüyoruz." dedi.

Bozbağ, Yılmaz Vural ile yapacakları görüşmeden sonra durumun netleşeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Ulusal medyanın yazdığı gibi bir anlaşma söz konusu değil, zaten kendisi şu anda Almanya'da. Onun için her şey artık yarınki görüşmede ortaya çıkar ama tekrar üzerine basarak söylüyorum, Yılmaz hoca ile aramızda maddi açıdan çok ciddi bir uçurum var, onu halledebilirsek kendisi Giresunspor'a hizmet etmeyi istiyor. Takımımız için hayırlısı ne ise Allah bize onu yapmayı nasip etsin."

AA

Anahtar Kelimeler:
Akın Çorap GiresunsporFutbolGörüşmeYılmaz Vural
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