Giresunspor'da kamp, yarın başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor 'da, Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ , yeni sezon hazırlıklarına yarın Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayacaklarını söyledi. Bozbağ, yaptığı açıklamada, daha önce 1 Temmuz'da planladıkları Kızılcahamam kampını, hem teknik direktörün belirlenememesi hem de yabancı oyuncuların Türkiye'ye geç gelecek olması nedeniyle 3 Temmuz'a kaydırdıklarını belirtti.

İlk etap çalışmalarını 13 gün olarak belirlediklerini dile getiren Bozbağ, şöyle devam etti: "Yarın oyuncular Kızılcahamam'da toplanarak, sezon hazırlıklarına başlayacak. 13 gün burada kamp planlıyoruz. 16 Temmuz'da futbolcularımıza 2 gün izin vereceğiz. Daha sonra Bolu ya da yine Kızılcahamam'da ikinci etap kampına başlayacağız. Buradaki kriter çok sayıda hazırlık maçı oynayabileceğimiz kamp yeri bulmak. Arayışlarımız devam ediyor. Çok maç oynayıp, sezon öncesi hazırlık kamplarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." Bozbağ, teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini de kaydederek, bir iki gün içerisinde anlaşacakları bir isimle sözleşme imzalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.