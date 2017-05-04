Girezmann United ile anlaştı

Manchester United, Atletico Madrid'in süper yıldızı Antoine Girezmann ile anlaştı. The Sun'da yer alan habere göre İngiliz devi, Fransız yıldızı haftalık 280 bin pound karşılığında ikna etmeyi başardı. Jose Mourinho'nun bu yazki transfer listesinde ilk sırada yer alan oyuncu için Manchester United, 89 milyon poundluk serbest kalma bedelini karşılayacak.