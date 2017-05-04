Manchester United, Atletico Madrid'in süper yıldızı Antoine Girezmann ile anlaştı. The Sun'da yer alan habere göre İngiliz devi, Fransız yıldızı haftalık 280 bin pound karşılığında ikna etmeyi başardı. Jose Mourinho'nun bu yazki transfer listesinde ilk sırada yer alan oyuncu için Manchester United, 89 milyon poundluk serbest kalma bedelini karşılayacak.
Girezmann United ile anlaştı
Fransız yıldız Griezmann, Manchester United'ın haftalık 280 bin poundluk teklifini kabul etti
04 Mayıs 2017 Perşembe 12:07
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