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Giuliano, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, sarı-lacivertlilere veda etti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:59
Giuliano, Fenerbahçe'ye veda etti

Giuliano, kişisel sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe taraftarlarına, oyuncularına, teknik ekibine, kulüp çalışanlarına bu fırsat, sevgi, saygı, sabır, destek için teşekkür ederim. Sadece bir yıldı ama çok yoğun geçti. Hepiniz için en iyisini diliyorum. Hep Beraber. Haydi Fener!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında 7 milyon avro bedelle gelen Giuliano, Suudi Arabistan temsilcisine 10,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer oldu.

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