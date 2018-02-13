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Gol atınca galibiyet garanti

Fenerbahçe, Brezilyalı golcüsü Fernandao'nun gol attığı 32 maçın 31'inde yenilmedi

13 Şubat 2018 Salı 15:50
Gol atınca galibiyet garanti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın gollerini atan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao, istatistikleriyle ön plana çıkıyor.

Medipol Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri kaydeden Fernandao, sarı-lacivertli formayla çıktığı 92 karşılaşmanın 32'sinde rakip fileleri havalandırdı. Toplam 43 kez gol sevinci yaşayan Fernandao'nun rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, sadece bir kez kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, Fernandao'nun gol attığı maçların yüzde 81'ini kazandı. Tecrübeli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 26 galibiyet elde etti, 5 beraberlik yaşadı ve bir kez yenildi.

Tek yenilgi Konyaspor'a

Fenerbahçe, Fernandao'nun gol attığı maçlarda sadece Konyaspor'a kaybetti. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ligde Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken takımın tek golünü Fernandao kaydetti.

Kritik gollere imza atıyor

Fernandao, Fenerbahçe formasıyla takımı adına kritik gollere de imza atıyor. Sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de takımına doğrudan 23 puan kazandırdı. Son olarak Medipol Başakşehir karşısında takımının 2 golüne de imza atan Brezilyalı santrfor, bu sezon Göztepe maçında da takımının 3 puan almasında başrolü oynadı.

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 15:58
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigJose FernandaoGölFutbol
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