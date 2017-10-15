Gol düellosunda kazanan Sivas

Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Trezeguet’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mensah savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Karambolde topu önünde bulan Rangel’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

8. dakikada Kone’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bifouma’nın vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Kone’nin Bifouma ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı rövaşata vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+2. dakikada Pavelka’nın ceza sahası içi sol tarafından içeri çevirdiği topa ön direkte Veysel vuruşunu yaptı. İlk vuruşunda savunma ve kaleciye çarpan topla tekrar buluşan Veysel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

49. dakikada kaleci Cihan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Ahmet Cebe’nin vuruşunda top filelere gitti. 1-1

49. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası sol tarafında çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında Mert Hakan Yandaş’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

53. dakikada Hakan Yandaş’ın ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kone’nin ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

65. dakikada Kone’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bifouma’nın düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

75. dakikada sağ kanattan Popov’un yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Rangel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

82. dakikada sağ taraftan Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde arka direkte Dyakov topu önünde buldu. Dyakov’un vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-2

---KÜNYE---

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xxx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx (Neumayr dk. 46 x), Sadiku xx, Trezeguet xx, Mensah xxx (Eduok dk. 71 x), Murillo xx, Rangel xxx

Yedekler: Eray, Burak Yaşar, Abdullah Durak, Ben Youssef, Hasan Bilal, Ahmet Ildız, Mert, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Dos Santos xx (Hakan Bilgiç dk. 63 x), Dyakov xxx, Bjarsmyr xx, Ziya Erdal xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Hakan Yandaş xx (Cyriac dk. 85 ?), Emre Kılınç xx, Bifouma xxx (Rıdvan Şimşek dk. 79 ?), Kone xxx

Yedekler: Tolgahan, Galip, Muhammet Demir, Ergin Keleş, İbrahim, Ömerhan, Cem Özdemir

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Veysel Sarı (dk. 45+2), Rangel (dk. 75) (Kasımpaşa), Kone (dk. 53), Bifouma (dk. 65), Dyakov (dk. 82) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dos Santos, Rybalka, Dyakov (Demir Grup Sivasspor) Veysel, Mensah, Eduok, Rangel (Kasımpaşa)