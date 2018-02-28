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Gol sevincine 2 maç ceza

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao'ya 2 maç ceza verdi

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:06
Gol sevincine 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao'ya 2 maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'ya, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la yaptıkları derbide "taraftarlara yönelik hakareti" nedeniyle 2 maç ceza verildiği bildirildi. Brezilyalı futbolcuya ayrıca 13 bin lira para cezası verildiği de aktarıldı.

Fernandao, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'la yapacakları maçta ve Süper Lig'in 24. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 28.02.2018 17:10
Anahtar Kelimeler:
PfdkFutbolFernandaoFenerbahçe2 Maç Ceza
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