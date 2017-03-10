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Gol sevinçleri deprem etkisi yaptı

Barcelona taraftarının PSG maçındaki sevinci, ufak çaplı bir deprem etkisi yarattı

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Gol sevinçleri deprem etkisi yaptı

Sergi Roberto'nun son saniye golüne sevinen 96 bin kişilik kalabalık, depreme neden oldu. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi mucizevi bir şekilde elerken taraftarı da adeta bir depreme sebep oldu. 

İspanyol deprem uzmanı Jordi Diaz, Camp Nou'da oynanan rövanş maçının son saniyesinde gelen gol sonrası yaşanan sevincin "ufak çaplı bir deprem" meyda getirdiğini söyledi. Diaz, Camp Nou'dan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan deprem merkezindeki sismometrelerin, özellikle ikinci ve üçüncü gollerde mormalin üzerinde bir etki tespit ettiğini ifade ederken, PSG'nin golü sonrası dördüncü ve beşinci golün nispeten daha yumuşak bir sevince neden olduğunu dile getirdi.
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