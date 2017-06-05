Gol yükünü Adem çekti

Spor Toto Süper Lig'i 43 puanla 10. sırada bitiren Kasımpaşa'da sezonun en golcü ismi takım kaptanı Adem Büyük oldu.

Ligde uzun yıllardır lacivert-beyazlı formayı terleten Adem, gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon biri penaltıdan olmak üzere attığı 9 golle takımına önemli katkı sağladı.

İstikrarın adı Titi

Lacivert-beyazlı takımda bu sezon teknik direktör Kemal Özdeş'in en çok süre verdiği oyuncu Titi oldu. Sezon boyunca 33 maçta görev alan Brezilyalı oyuncu, 2 bin 970 dakika sahada kaldı. En çok süre alan diğer oyuncular ise 2 bin 925 dakikayla Popov, 2 bin 875 dakikayla Castro, 2 bin 790 dakikayla kaleci Ramazan Köse, 2 bin 187 dakikayla Veysel Sarı oldu. Takımın en golcü ismi Adem Büyük ise bin 955 dakikada görev yaptı.

Takımın hırçınları

Kasımpaşa'da kaptan Adem Büyük 9 sarı kartla en hırçın oyuncu olarak ön plana çıkarken, Veysel Sarı ve Abdullah Durak 7'şer sarı kartla cezalandırıldı. Lacivert-beyazlı takımda 13. haftada oynanan Galatasaray maçında gördüğü çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Otigba ile bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında çift sarı kart gören Eduok takımlarını yalnız bırakan isimler oldu. Kasımpaşa'da, ligin ikinci yarısında kırmızı kart gören futbolcu olmadı. İstanbul temsilcisinde bu oyuncular dışında Pavelka ve Tunay Torun 6, Castro ve Titi ise 5'er sarı kart görerek takımlarını yalnız bırakan isimler oldu. Kasımpaşa'da 2676 dakika sahada kalan Olivier Veigneau ise sezon boyunca sadece 1 sarı kartla oynadı.