Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689

Golcüler Türkiye’den ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’de “üç büyükler”de attıkları gollerle geçen sezona damga vuran Gomis, Talisca ve Giuliano, yeni sezonda başka ülkelerde kariyerlerine devam edecek

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:05
Golcüler Türkiye’den ayrıldı

Süper Lig’de geçen sezon Fransız Bafetimbi Gomis, Galatasaray’da, Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş’ta ve aynı ülkeden Giuliano Victor de Paula da Fenerbahçe’de en fazla skor üreten isimler olarak kayıtlara geçti. Gomis geride kalan sezon sarı-kırmızılı forma altında 29 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşırken, Talisca siyah-beyazlı ekipte, Giuliano da sarı-lacivertli takımda 14’er kez topu filelerle buluşturdu. Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan’ın El Hilal, Giuliano aynı ülkeden El Nassr’a, Talisca da Çin’in Guangzhou ekibine transfer oldu.

Gomis rekor kırdı

Galatasaray’ın, El Hilal’e 6 milyon avro bonservis bedeliyle verdiği Bafetimbi Gomis, geride kalan sezonda Süper Lig’de rekor kırdı. Sarı-kırmızılı takımın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki Fransız futbolcu, kaydettiği 29 golle Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Daha önceki rekor, Fenerbahçe forması altında 28 gol kaydeden Brezilyalı Alex de Souza’ya aitti.

Talisca iz bıraktı

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş’ta iz bıraktı. Bonservisi Benfica’da bulunan Talisca, Süper Lig’de geçen sezon çıktığı 33 maçta 14 kez ağları havalandırarak takımı adına en fazla skor üreten oyuncu oldu. Talisca, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak oynadığı siyah-beyazlı takımda 22 lig maçında 13 gol atma başarısı göstermişti.

Giuliano El Nassr’a gitti

Fenerbahçe’de geçen sezonun en golcü futbolcusu olan Giuliano Victor de Paula, 10,5 milyon avroya El Nassr’a transfer oldu. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli forma altında ligde 30 karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe’de geçen sezon Roberto Soldado ve Jose Fernandao, Giuliano’nun ardından dokuzar golle takımlarına en çok gol katkısı veren isimler olarak ön plana çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi GomisAnderson TaliscaGiuliano Victor De Paula
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş galibiyet peşinde
Beşiktaş galibiyet peşinde
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı
Gomis, Galatasaray’da iz bıraktı
Gomis, Galatasaray’da iz bıraktı
Trabzon, Başkent’e konuk olacak
Trabzon, Başkent’e konuk olacak
Fener, İzmir deplasmanında
Fener, İzmir deplasmanında
Yeni Malatyaspor’da hedef galibiyet
Yeni Malatyaspor’da hedef galibiyet
Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de
Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de
Ali Fatinoğlu'ndan Gomis eleştirisi
Ali Fatinoğlu'ndan Gomis eleştirisi
"Zor bir maçtı"
"Zor bir maçtı"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim