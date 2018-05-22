Goller Burak ve Yusuf'dan

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamlayan Trabzonspor'da en istikrarlı futbolcu Joao Pereira olurken, golcü oyuncular olarak Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı öne çıktı, Tomas Hubocan da hırçın futbolcuların başında geldi.

Savunmanın sağında oynayan 34 yaşındaki Pereira, 34 haftanın 31'inde 2 bin 702 dakika forma giyerek en fazla süre alan oyuncu oldu. Okay Yokuşlu, 30 maçta 2 bin 652 dakika ile Portekizli oyuncuyu takip etti. Yusuf Yazıcı ise 34 maçın 33'ünde oynayarak en fazla maça çıkan isim oldu. Genç oyuncu, 2 bin 465 dakika süreyle üçüncü sırada yer aldı.

Bordo-mavililerde, 10 maçta 414 dakika görev yapan Fabian Castillo, hayal kırıklığı yaşatan oyuncuların başında geldi. En az süreyi 2 maçta 17 dakika oynayan genç oyuncu Hüseyin Türkmen aldı.

Goller Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan

Ligde attığı 63 golle son 7 sezonun en skorer performansına ulaşan Trabzonspor'un gollerinin yarısından fazlası Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan geldi. Burak Yılmaz, 25 lig maçında 23, Yusuf Yazıcı da 34 müsabakada 10 gol olmak üzere toplam 63 golün 33'ünü atarak gollerin yüzde 52'sini kaydetti. Burak, 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından 23 golle ikinci sırada yer aldı.

En hırçınlar Hubocan ve Okay Yokuşlu

Trabzonspor'da en hırçın oyuncular, Tomas Hubocan ile Okay Yokuşlu oldu. Hubocan, 20 maçta forma giyerken 6 sarı, 2 kırmızı kartla cezalandırıldı. Okay Yokuşlu da 30 maçta 1 kırmızı, 8 kart gördü.