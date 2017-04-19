Goller iyi takımımızın ispatı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in attığı gollerin dağılımı, takım içindeki uyumu da ortaya koyuyor.



Turuncu-lacivertli takımda 5 futbol cu beşer kez fileleri havalandırdı. Abdullah Avcı'nın ekibinde hücuma yönelik oynayan Mehmet Batdal, Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Cengiz Ünder ve Mustafa Pektemek, Süper Lig'de şu ana kadar rakip filelere beşer gol gönderdi. Togolu yıldız Adebayor bu 5 golün 3'ünü son Galatasaray maçında attı. Süper Lig'de geride kalan 27 haftada attığı 51 golle en golcü ikinci takım konumunda bulunan Medipol Başakşehir'in en skorer ismi ise 8 golü bulunan Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca.

Emre ve Yalçın'dan üçer gol

Turuncu-lacivertli takımda deneyimli futbolcular Emre Belözoğlu ve Yalçın Ayhan üçer, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni de ikişer kez gol sevinci yaşadı. Alexandru Epureanu, Doka, Joseph Attamah ve Hakan Özmert ise birer kez fileleri havalandırdı.

Mustafa Saral: İyi bir takım olduğumuzun göstergesi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, 5 oyuncularının aynı sayıda gol atmasının iyi bir takım olduklarının ispatı olduğunu söyledi. Saral, yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yeniden çıktıkları son 3 sezondur oyunlarının üzerine hep koyduklarını belirterek, "Bu istatistikler bizi ayrıca mutlu ediyor. Ortaya çıkan rakamlar iyi bir takım olduğumuzun da göstergesi. Hocamızın istediği gibi takımımız, savunmada ve hücumda kompakt bir oyun ortaya koyuyor. Tüm oyuncularımız hücuma da savunmaya da destek veriyor." ifadelerini kullandı.